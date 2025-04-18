غدًا.. افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي

يفتتح غدًا علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى معرض زهور الربيع في نسخته الـ92 بالمتحف الزراعي في الدقي بحضور بعض الوزراء والمحافظين وسفراء الدول العربية والأجنبية، وذلك بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة فاو.

وقام اليوم الجمعة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يرافقه الدكتور احمد حسن معاون وزير الزراعة المشرف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض والمهندس أحمد منصور مدير المتحف الزراعي بالاطمئنان على جاهزية المعرض للافتتاح.

وقال عزوز إن المعرض مفتوح يوميا للجمهور عقب الافتتاح مباشرة ولمدة شهر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي.