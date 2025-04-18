كريم محمود عبدالعزيز يطلب الدعاء للراحل سليمان عيد

نعى الفنان كريم محمود عبد العزيز صديقه الفنان سليمان عيد، بعد أن رحل الأخير صباح اليوم، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

نعي الفنان كريم محمود عبدالعزيز

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة للفنان سليمان عيد ليشارك بها جمهوره.

مطالبه بالدعاء له

طالب الفنان كريم محمود عبد العزيز الجمهور بالدعاء للفنان سليمان عيد، من خلال التعليق على صورته في منشور نعيه.

منشور الفنان كريم محمود عبدالعزيز وتفاعل الجمهور

علق الفنان كريم محمود عبدالعزيز على الصورة وطالب الجمهور الدعاء، وكتب "إن لله وإن إليه راجعون، ادعوله بالرحمة والمغفرة".

وانهالت تعليقات المتابعين والجمهور ورواد السوشيال ميديا، بالدعاء للفنان الراحل سليمان عيد، وتقديم واجب العزاء للفنان كريم محمود عبدالعزيز، والذي تربطه علاقة صداقة كبيرة مع الراحل.

منشور الفنان كريم محمود عبد العزيز



صداقة الثنائي

بدأت صداقة كبيرة بين الفنان سليمان عيد، والفنان كريم محمود عبدالعزيز، بعد المشاركات الفنية بينهم، وزادت الصداقة خلال السنوات الأخيرة، وقدم الثنائي العديد من الأعمال الفنية، وأيضا الكثير من الفيديوهات الكوميديه بمقتطفات على منصات السوشيال ميديا، والتي لاقت استحسان الجمهور وحققت رواجاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

أعمال الفنان سليمان عيد

رحل الفنان سليمان عيد، وترك إرثا فنيا كبيرا بعدد من الأعمال الفنية على مدار سنوات طويلة.

وأبرز تلك الأعمال فيلم "آخر ديك في مصر، حلم عزيز، فبراير الاسود، واحد من الناس، عيال حبيبة، من ٣٠ سنة، حرب اطاليا، بوحه، حمادة يلعب، سيكو سيكو"، وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "خيال الظل، ليالي الغضب، بيت العيله، لمعي القط، وعد، حق ميت".