لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية تتابع تنفيذ خطتها

عقدت لجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعاً لأعضائها، لمناقشة ما تم تنفيذه من خطتها، ومتابعة المستجدات وآليات العمل خلال المرحلة القادمة، وذلك في ضوء استراتيجية التنسيقية لعام 2024/2025.

ناقشت اللجنة خطط وحداتها المختلفة (الشئون الصحية والسكان، التعليم والبحث العلمي، الشئون الدينية والأوقاف، الشباب والرياضة، الإدارة المحلية، التضامن الاجتماعي، القوي العاملة، الهوية والثقافة)، والملفات التي تعمل عليها الوحدات، والأنشطة المختلفة.

متابعة أداء الحكومة

استعرض الاجتماع، الأحداث المثارة علي الساحة، وكذلك مناقشة أداء الحكومة عن الربع الأول من العام في الملفات ذات الصلة بعمل وحدات اللجنة.

أدار الإجتماع النائبة رشا كليب مسئول لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية، وبحضور أعضاء وحدات اللجنة.