بخطواط بسيطة.. طريقة صحية لتحضير الرنجة في المنزل

مع حلول شم النسيم و شدة الاقبال على الأسماك المخللة مثل الفسيخ والملوحة والرنجة المدخنة. نقدم لكم طريقة تحضيرها;



طريقة عمل وتصنيع الرنجة

طريقة تخليل الرنجة و تدخين الرنجة

أولا سنقوم بعمل الطريقة على ميؤقدار 1 كيلو رنجة و يمكن لك كما تشاء زيادة الكمية

1- نحضر 1 كيلو من سمك الهرنج

2-ربع كيلو ملح أبيض

3-بياض بيضة واحدة

4- كيلو نشارة خشب ليس بها رطوبة - نشارة خشب الفاكهة وسنجدها عند أى نجار وسعرها رخيص جدا

5- فرن كهربائى عادى أو دولاب به حرارة

6- فحم قطع صغيرة

7- عصا خشبية أو أسياخ الشيش والكفتة الخشبية

تصنيع الرنجة -تخليل الرنجة- الرنجة الفاسدة- الرنجة السليمة

طريقة تصنيع الرنجة بالمنزل

1- سنضع سمك الهرنج فى الثلاجة من أسفل ليذوب اى ثلج عليه وبعد اذابة الثلج نقوم بغسل سمك الهرنج و تنشيفه جيدا من أى سوائل بواسطة مناديل أو قطعة قماش نظيفة ثم نضع بداخله سيخ الخشب أو عصا الخشب وهى حتى تكون الرنجة مستقيمة ومفرودة عند التصنيع ثم نرصها فى صينية ونضع تحتها ورقة زبدة وفوقها ورقة زبدة ثم نضعها فى الفرن الكهربائى على درجة حرارة 50 درجة مئوية لا تزيد درجة و لا تقل درجة لمدة نصف ساعة حتى تجف تماما من أى سوائل داخلها ثم نقوم بعد ذلك بضرب بياض البيضة وخفقه ووضعه مع الملح فى وعاء وتقليبهم جيدا ونخرج الرنجه من الفرن وندهنها بخلطة الملح وبياض البيضة ثم نرصها فى صينية ونضع فى الفرن من أسفل مكان وضع الصينية نشارة الخشب والفحم.

ثم نضع الرنجة مرصوصة فى صينية فى الفرن على درجة حرارة 50 درجة مئوية لمدة ساعة ثم نقلبها على الوجه الآخر ساعة أخرى ثم بعد مشاهدتنا اكتمال تجفيفها ندهن كل وجه منها بالسموك سوش أو الصويا سوش، وهي موجودة فى أى سوبر ماركت و نضعها فى الفرن بعض الوقت لتمتص الدهان الذى عليها ثم تكون جاهزة بعد ذلك للاكل يمكن حفظها بعد ذلك فى صناديق خشبية بها نوافذ وفتحات لضمان جفافها أو حفظها فى الثلاجة ،ملحوظة دهان بياض البيضة والتدخين سبب فى اعطاء اللون الذهبى للرنجة.

سنقوم هنا بتصنيع وتخليل الرنجة فى المنزل ونعلم أن الكثير يهوى الأسماك المخللة والمدخنة خصوصا فى شم النسيم والأعياد ولكن يخشو التعرض لمخاطر صحية ونزلات معوية بسبب فساد تصنيع و تخليل هذه الأسماك لكن لو علم الأهل و الأصدقاء والجيران انك تصنعها وتخلل الرنجة بنفسك ويجدونك مصدرا موثوقا فيه فسوف يشترون منك وتربح أو تربحى من منزلك بمأكولات.