حمدي فتحي يشارك في خسارة الوكرة من الشمال بالدوري القطري

تلقى فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، هزيمة من مضيفه الشمال بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الشمال، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من بطولة الدوري القطري.

تواجد حمدي فتحي أساسيًا في تشكيل الوكرة ضد الشمال، ولعب المباراة كاملة لكنه لم يستطع المساهمة في منع النواخذة من الخسارة.

مباراة الشمال ضد الوكرة

انتهى الشوط الأول من مباراة الشمال ضد الوكرة بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يسجل محمد عمر هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 51 من صناعة الجزائري بغداد بونجاح.

وأهدر فريد بولاية زميل حمدي فتحي ركلة جزاء في الدقيقة 87، ليخسر الوكرة من الشمال بنتيجة 1-0.

أرقام حمدي فتحي في الدوري القطري

بذلك، شارك حمدي فتحي في 21 مباراة مع الوكرة هذا الموسم في الدوري القطري، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي على سبيل الإعارة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

بتلك النتيجة، أنهى الوكرة منافسات بطولة الدوري القطري هذا الموسم في المركز الثامن برصيد 25 نقطة، بينما حل الشمال في المركز السادس بـ32 نقطة.