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الجمعة 18 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تتويج نوران جوهر بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025

نوران جوهر
نوران جوهر
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شهدت مباراة السيدات من بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025 نهائيًا مصريًا خالصًا، جمع بين نجمتين من العيار الثقيل: نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، واللاعبة الشابة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، وأحد أبرز الوجوه الصاعدة في عالم الإسكواش.

وفي مباراة استثنائية، رسخت نوران جوهر تربعها على عرش اللعبة، بعد أن قدمت أداءً مذهلًا، لتحسم اللقب لصالحها وتتوج عن جدارة ببطولة الجونة الدولية 2025، وللعام الثالث على التوالي.

جاءت نتيجة المباراة: 3-1، وكانت نتائج الأشواط على النحو التالي: 9-11/ /11-7/ 11-6/ 11-7

كما لا يسعنا إلا أن نرفع القبعة لأمينة عرفي، هذه الموهبة الشابة التي فرضت نفسها بقوة بين ملوك اللعبة، ووصلت إلى النهائي بأداء استثنائي جعلنا جميعًا نترقب مستقبل باهر خاصة مع اقتراب اولمبياد لوس أنجلوس.

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