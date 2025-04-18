نوح غالي لمحمد رمضان: فين الفن وأنت ببدلة رقص نسائية!

قال الإعلامي نوح غالي، إن الفترة الأخيرة رأينا أشياء غريبة على الساحة الفنية والسينمائية، مثل الملابس الشفافة والتي تشبه ملابس النساء وهي أشياء تشبه الغرب وتقليد أعمى وهي غريبة عن ثقافتنا العربية، متسائلا: فين الفن الحقيقي والفنان الذي يعبر عن الهوية المصرية.

وأضاف "غالي"، خلال برنامج "كلمة حرة"، المذاع عبر فضائية "الشمس": "كأن التميز أنك تلبس حاجة غير لائقة، وتظهر بالشكل ده وبقى التميز إنك تثير الجدل بأي حاجة حتى لو مش كويسة، يعني لما نشوف الفنان محمد رمضان كما يسمى نفسه نمبر وان في أحد الحفلات في أمريكا يظهر بلباس غريب جدا وأشبه ببدلة رقص نسائية".

ما قام به محمد رمضان ليس له علاقة بالشخصية المصرية والرجولة

وأوضح أن ما أحزنه أنه ظهر وهو يحمل علم مصر، مشيرا إلى أن ما قام به ليس له علاقة بالشخصية المصرية والرجولة، متسائلا: "هل ده إبداع ولفت أنظار بالطريقة دي، وإيه العلاقة بين الفن والخروج عن القيم والعادات والتقاليد التي تربينا عليها".

ظهور محمد رمضان بعلم مصر أمر مرفوض

وأشار غالي إلى أن ظهور الفنان محمد رمضان بعلم مصر بهذه الطريقة أمر مرفوض من جميع المصريين، لأنه من المفترض أن يمثل بلد كاملة، وكل يوم يخسر جمهوره، ويجب أن يعتذر فورا عن ما قام به في حفلة أمريكا، متابعا: "إحنا شعب عظيم ليه تقاليد وقيم ومبادئ تربينا عليها، وكل واحد لازم يحترم هذه التقاليد، والفنان لما يكون لديه قاعدة جماهيرية يجب أن يكون قدوة لهم، وظهوره بما ظهر عليه ليس فن ولا يرتبط بالذوق العام"،

وأكد أن الفن ليس ذلك وأن التميز ليس لبس أشياء غير لائقة من أجل لفت الانتباه وركوب التريند، متابعا: "الفن اللي بيخلي الناس تتعلم حاجة جديدة وثقافة جديدة، وما حدث ليس إبداع ولن تخريب وإفساد للأخلاق والذوق العام، فالجمهور هو الذي يصنع الفنان وقادر على سحب البساط في أي وقت".



