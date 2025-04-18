أعلنت الداخلية السودانية عودة عمل الشرطة في الخرطوم، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل اليوم الجمعة 18 أبريل 2025.

وكانت قد أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس مقتل 70 من ميليشيا "الدعم السريع"، بينهم عدد من القادة، وإصابة العشرات، بينما فرّ الباقون، خلال صد هجوم للمليشيا بالفاشر غربي السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن بيان للقوات المسلحة أن الهجوم تم صده بالتنسيق بين القوات المسلحة والقوات المشتركة من الحركات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين والمقاومة الشعبية، جنوب شرق وشمال شرق مدينة "الفاشر".

وأشار البيان إلى أن عملية صد الهجوم أسفرت عن تدمير 15 مركبة قتالية وشاحنتي وقود وجرار، إلى جانب تعطيل عدد كبير من مركبات الميلشيا المتمردة.

وكانت مليشيات"الدعم السريع" قصفت أمس /الأربعاء/ بشكل عشوائي مدينة الفاشر خلال فترات متقطعة، في محاولة يائسة أسفرت عن استشهاد 62 مدنيا، بينهم 15 طفلًا و17 امرأة، و30 رجلًا، إلى جانب إصابة 75 آخرين بجروح متفاوتة.