رئيس "سلامة الغذاء" يوضح تفاصيل صادمة حول سبب إغلاق محلات "بلبن"

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إن الهيئة أجرت زيارة مفاجئة للمصنع التابع للسلسلة التجارية بالتعاون مع الرقابة الإدارية والرقابة الصناعية، بعد تعدد الشكاوى الواردة من المواطنين عبر المنصات الحكومية والرقمية المختلفة، وأسفرت الحملة عن اكتشاف عدة مخالفات، منها استخدام ألوان محظورة في المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى منتجات انتهت صلاحيتها أو كانت مشوهة من حيث الصفات الحسية.

اكتشاف وجود حشرات في بعض المنتجات

وأشار "الهوبي"، إلى أن بعض المنتجات أظهرت تلوثًا ببكتيريا مرضية، مما يمثل خطرًا على صحة المواطنين، كما تم اكتشاف وجود حشرات في بعض المنتجات بسبب ضعف منظومة الصرف الصحي في المنشآت الصناعية والمحلات التجارية.

الهيئة لن تتردد في إعادة فتح هذه المحلات حال التزامها الكامل بالتعليمات الصحية

وأضاف أن الهيئة قررت إغلاق الأنشطة المتعلقة بهذه السلسلة التجارية بشكل مؤقت، لحين التزامها بتطبيق الإجراءات التصحيحية والوقائية، موضحًا أن الهيئة لن تتردد في إعادة فتح هذه المحلات حال التزامها الكامل بالتعليمات الصحية، مؤكدًا أن الهيئة تتابع عن كثب أي تطورات في هذا السياق.

80 % من العينات كانت ملوثة بالبكتيريا

وفيما يتعلق بتفاصيل الشكاوى، كشف الهوبي أن عينات سُحبت من عدة فروع للسلسلة التجارية في مختلف المحافظات، وتبين أن 80% من العينات كانت ملوثة بالبكتيريا، ما يعكس خطورة الوضع على صحة المواطن المصري، كما أكد أن الهيئة تواصل عملها بشكل مكثف لضمان سلامة الغذاء في كل أنحاء البلاد.

وأشاد إلى القانون الذي أُقر عام 2017، والذي يخول الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمراقبة سلسلة إنتاج وتداول الغذاء بدءًا من استيراد المواد الغذائية وصولًا إلى المحلات التجارية والمطاعم والفنادق.

وأوضح أن دور الهيئة لا يقتصر على الرقابة فقط، بل أيضًا، دعم وتشجيع الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية لضمان تحسين جودة المنتجات المحلية.