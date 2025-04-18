ممدوح فاروق يكشف عن أهم مقتنيات متحف إيمحتب بسقارة

قال الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، إنه على الرغم من التكنولوجيا التي وصل لها العالم حاليا فإنه لا يستطيع أن يقوم بعمل أوان منحوتة مثلما فعل المصريين القدماء.

وأضاف "فاروق"، خلال لقائه مع الإعلامي نوح غالي، ببرنامج "كلمة حرة"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن المتحف فيه مومياء ملكية لملك يسمى مري إم رع، وفي عام 1981 كان هناك أخوان ألمان وجدوا مومياء من الأسرة السادسة داخل هرم موجودة خارج التابوت، متابعا: "المومياء بها دراسات لو تم إثبات أنها للملك مري إم رع ستكون أقدم تحنيط ملكي في التاريخ، لأن جميع المومياوات للدولة الحديثة".

متحب إيمحتب به لوحة للمجاعة

وأوضح أن المتحف به لوحة للمجاعة، وهي تُشير إلى أجانب دخلوا مصر في عهد الملك أونيس، متابعا: "الملك لما عرف بحالهم أكرمهم وهو ما يدل على أن مصر بلد الخير طول عمرها".

وأشار إلى أن المتحف به مكحلة، موضحاً أن كحل التزيين كان له العديد من الألوان، متابعا: "الست المصرية كانت بتعتبر عينها مثل القمر، وكانت تضع الكحل حماية للعين وعملية تجميلية".

