مدير متحف إيمحتب: المصري القديم كان يستخدم العطور

قال الدكتور ممدوح فاروق مدير متحف إيمحتب بسقارة، إن السمك البلطي والقرموط موجود منذ القدم في مصر، متابعا: "كان السمك يتم تمليحه من خلال الحفظ".

البصل الأخضر كان يُعتقد أن شمه يبعث الروح مرة أخرى

وأضاف "فاروق"، خلال لقائه مع الإعلامي نوح غالي، ببرنامج "كلمة حرة"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن البصل الأخضر كان يُعتقد أن شمه يبعث الروح مرة أخرى، متابعا: "كان يتم وضع البصل الأخضر مكان العنين في التحنيط".

وأشار إلى أن المصري القديم كان أكثر شخص يستخدم العطور، إضافة إلى أنه كان يحرص على التنزهة والخروج في عيد الربيع، خصوصا في فصل الحصاد.

فصل الربيع عيد

وأوضح أن فصل الربيع كان العيد بالنسبة له، وبعد دخول المسيحية مصر ارتبط شم النسيم بعيد القيامة المجيد، متابعا: "إحنا متوارثين هذه العادات وما زلنا محتفظين بهذه العادات".