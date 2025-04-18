رئيس جامعة أسيوط يهنئ الأقباط بعيد القيامة

قدم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، خالص التهاني وأصدق الأمنيات للأخوة الأقباط من أبناء الشعب المصري داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنياً أن يعيده الله عليهم بالخير واليُمن والبركات.

جامعة أسيوط ترسخ قيم المواطنه

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن ما يجمع أبناء الوطن من قيم المحبة والمواطنة والتسامح هو الركيزة الأساسية لوحدتنا الوطنية، مشيراً إلى أن جامعة أسيوط تحرص دوماً على ترسيخ تلك القيم في نفوس أبنائها من الطلاب والمنتسبين لها، عبر بيئة جامعية تسودها روح التفاهم والاحترام المتبادل.

كما دعا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يُديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.