مستوطنون يستولون على منطقة بالضفة الغربية تحت حماة جيش الاحتلال

رصدت منظمة "ييش دين"، وهي منظمة إسرائيلية من المتطوعين في مجال حقوق الإنسان في الضفة الغربية، المستوطنون الإسرائيليون وهم يبنون موقعا استيطانيا جديدا غير قانوني بالقرب من قرية ترمسعيا الفلسطينية بوسط الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة.

"ييش دين" ترصد مستوطنين وهم يبنون مستوطنة جديدة غير قانونية

وأظهرت صور ومقاطع فيديو التقطتها "ييش دين" من مكان الحادث جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يؤمنون المستوطنون أثناء قيامهم ببناء المستوطنة خلال اليومين الماضيين. ولم تصرح حكومة الاحتلال رسميا ببناء مستوطنة جديدة في المنطقة.

في حين، أن البؤر الاستيطانية غير المصرح بها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، فمن الشائع أن يتلقى المستوطنين الدعم والتمويل من هيئات الدولة.

وقالت "ييش دين"، في بيان، "في عملية يبدو أنها تم التخطيط لها مسبقا، يتعاون الجيش مرة أخرى مع المستوطنين لإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية، والتي تستخدم لطرد الفلسطينيين بعنف تحت رعاية الدولة."