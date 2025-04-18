سعر الدولار مساء اليوم 18 إبريل 2025

استقر سعر الدولار أماما الجنيه في نهاية التعاملات المسائية لليوم الجمعة الموافق 18 إبريل 2025؛ منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي أمس الخميس.

وعطل البنك المركزي المصري مساء أمس العمل في البنوك لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل الفروع والادارات المختلفة داخل الجهاز المصرفي لمدة يومين اثنين، هما الجمعة و السبت من كل اسبوع.

أقل سعر الدولار اليوم

سجل أقل دولار مقابل الجنيه 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع داخل البنك الزراعي المصري، ثم 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه في بنك الإمارات دبي الوطني و50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

سعر الدولار في البنك المركزي

ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، حيث بلغ 51.06 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 51.06 جنيه للشراء و 51.16 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، القاهرة، مصر، الأهلي المصري،التجاري الدولي CIB، قناة السوي، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، بيت التمويل الكويتي، سايب".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع في بنوك "المصري الخليجي والعربي الافريقي الدولي.

أعلى سعر للدولار اليوم

بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 51.17 جنيه للشراء و51.27 جنيه للبيع، 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع في بنوك الاسكندرية و 51.1 جنيه للشراء و5.2 جنيه للبيع في بنوك مصرف أبوظبي الاسلامي والأهلي الكويتي.