كاميرات المراقبة توثق سرقة مخزن للمواد الغذائية ببني سويف|فيديو

وثقت كاميرات المراقبة تعرض مخزن للمواد الغذائية، للسرقة علي يد شخصين بنطاق دائرة بندر بني سويف بعد قيام متهمين اتباع أسلوب كسر إقفال الحماية الخاصة بباب المخزن بمنطقة زهرة الدائري تنفيذاً لمخططهم الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

تعود عندما تفاجئ المسؤول عن مخزن للمواد الغذائية "منتج مشروب القهوة " بتعرض المخزن لجريمة سرقة بضاعة تقدر قيمتها بمبلغ نصف مليون جنيه، و بمراجعة الكاميرات، تبين قيام شخصين بكسر قفل المخزن وسرقة البضاعة وتحميلها بـ"سيارة فان" زجاجها فاميه والفرار بها عقب ارتكاب الجريمة.

عقوبة جريمة السرقة

تعد جريمة السرقة من الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها حتى لو تنازل المجني عليه عن الجريمة، كما تتنوع عقوبات جريمة السرقة وفقًا لطبيعة الجريمة، حيث وضع القانون عدة عقوبات مختلفة لكل حالة من حالات السرقة.

كما أن جرائم السرقة بشتى أنواعها، سواء سرقة بسيطة أو سرقة بالإكراه، لا يجوز فيها التصالح حتى لو تنازل المجنى عليه عن حقه فيظل حق المجتمع، ويعتبر القاضي تلك الجريمة ليست فى حق المجني عليه فحسب، وإنما فى حق المجتمع بأسره، وبالتالي تكون العقوبة رادعة.