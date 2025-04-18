تشكيل نانت ضد رين في الدوري الفرنسي.. موقف مصطفى محمد

أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة رين، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق نانت بقيادة مصطفى محمد، اليوم الجمعة، ضيفًا على رين بملعب روازون بارك، في لقاء ينطلق في التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

موقف مصطفى محمد في تشكيل نانت أمام رين

يقود مصطفى محمد تشكيل نانت أمام رين، ليتواجد ضمن ثلاثي هجومي رفقة موسيس سيمون وماتياس أبلين.

خاض مصطفى محمد 25 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف، حيث كان يشارك بديلًا في أغلب هذه المباريات.

ترتيب الدوري الفرنسي

يحتل نانت المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، بينما يأتي رين قي المركز الحادي عشر وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل نانت ضد رين

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: زيزي - كاستيليتو - أميان

خط الوسط: توماس - أوجوستو - ليروكس - كوزا

وفي الهجوم: مصطفى محمد - ماتياس أبلين - موسيس سيمون.