ads
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل نانت ضد رين في الدوري الفرنسي.. موقف مصطفى محمد

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة رين، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق نانت بقيادة مصطفى محمد، اليوم الجمعة، ضيفًا على رين بملعب روازون بارك، في لقاء ينطلق في التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

موقف مصطفى محمد في تشكيل نانت أمام رين

يقود مصطفى محمد تشكيل نانت أمام رين، ليتواجد ضمن ثلاثي هجومي رفقة موسيس سيمون وماتياس أبلين.

خاض مصطفى محمد 25 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف، حيث كان يشارك بديلًا في أغلب هذه المباريات.

ترتيب الدوري الفرنسي

يحتل نانت المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، بينما يأتي رين قي المركز الحادي عشر وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل نانت ضد رين

حراسة المرمى: لوبيز 

خط الدفاع: زيزي - كاستيليتو - أميان 

خط الوسط: توماس - أوجوستو - ليروكس - كوزا 

وفي الهجوم: مصطفى محمد - ماتياس أبلين - موسيس سيمون.

مصطفى محمد نانت تشكيل نانت تشكيل نانت أمام رين موقف مصطفى محمد تشكيل نانت ضد رين الدوري الفرنسي اخبار مصطفى محمد اخبار نانت اخبار المحترفين اخبار المحترفين المصريين