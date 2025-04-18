"القاهرة الإخبارية" : قصف مدفعى وغارات جوية كثيفة على خان يونس

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، إن التطورات في قطاع غزة مازالت متصاعدة في ظل وتيرة القصف الإسرائيلي باتجاه أكثر من منطقة في غزة وتحديدًا المناطق الشرقية للقطاع، حيث يتركز في هذه الأثناء القصف المدفعي بشكل متواصل باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس كخزاعة وعبسان الكبيرة وعبسان الجديدة والقرارة وبني سهيلة وجميعها مناطق تقع إلى الشرق من مدينة خان يونس.

25 شهيدًا سقطوا في محافظة خان يونس فقط

وأضاف جبر، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المناطق الجنوبية لخان يونس تتعرض هي الأخرى إلى وابل كثيف من القذائف المدفعية التي تتساقط بشكل عشوائي باتجاه أكثر من منطقة، مؤكدًا أنه منذ فجر اليوم حتى هذه اللحظة ارتقى ما يقرب من 25 شهيدًا سقطوا في محافظة خان يونس فقط نتيجة للغارات الإسرائيلية التي تطال خيام النازحين ومنازلهم.

الطائرات الحربية تقوم بغارات على أكثر من منطقة

وأوضح أنه في شمال القطاع وتحديدًا مدينة غزة، ما زالت الطائرات الحربية تقوم بتنفيذ غارات باتجاه أكثر من منطقة منها منطقة الشمال جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، وكذلك المناطق الشرقية لمدينة غزة في الشجاعية وحي الزيتون والتفاح والدرج ولا زالت تلك الأحياء إلى قصف عنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية مصحوبًا بقصف مدفعي متواصل بتاجاه أحياء المواطنين وممتلكاتهم ومنازلهم في أكثر من منطقة.

وأكد أن هذا القصف الإسرائيلي المتزامن أدى إلى حتى هذه اللحظة إلى ارتقاء ما يقرب من 49 شهيدًا سقطوا في مختلف محافظات قطاع غزة.