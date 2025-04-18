تريزيجيه ينهي الدوري القطري بإصابة في مباراة الريان ضد قطر

تمكن فريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، من الفوز على ضيفه قطر بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد أحمد بن علي، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من عمر مسابقة الدوري القطري لموسم 2024-2025.

شهدت مباراة الريان ضد قطر، إصابة تريزيجيه، قبل أن يحقق فريقه انتصار بهدفين دون رد بتوقيع روجر جيديس.

مباراة الريان ضد قطر

وخاض تريزيجيه مباراة الريان ضد قطر أساسيًا، في آخر ظهور له بالدوري القطري قبل عودته المرتقبة إلى صفوف النادي الأهلي المصري.

أصيب تريزيجيه في رأسه، لكنه عاد بعد تلقيه العلاج لاستكمال اللقاء، قبل أن يقرر مدرب الرهيب استبداله بين الشوطين بزميله رودريجو تاباتا.

جماهير الريان

وكانت إصابة تريزيجيه في الشوط الأول من اللقاء، وسط لحظات قلق لجماهير الريان بسبب النجم المصري، حيث تعرض تريزيجيه لإصابة استدعت تدخل الجهاز الطبي للفريق على أرضية الملعب.

ورغم الإصابة التي لحقت برأس تريزيجيه، أظهر جناح المنتخب الوطني إصرارًا كبيرًا وعاد لاستكمال ما تبقى من أحداث الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل استبداله بين الشوطين، ويسجل البرازيلي روجر جيديس هدفين في الدقيقتين 68 و89.

أرقام تريزيجيه في الدوري القطري

تعتبر مباراة الريان ضد قطر هي الأخيرة للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه في منافسات الدوري القطري لموسم 2024-2025، حيث تنتهي فعاليات البطولة اليوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025.

ومن المقرر أن يعود تريزيجيه إلى بيته القديم النادي الأهلي، الذي يرتبط معه بعقد يمتد لخمس سنوات قادمة، ويستعد للمشاركة مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

قدم محمود حسن تريزيجيه أداء مميزًا خلال فترة إعارته مع فريق الريان، حيث شارك في 19 مباراة في بطولة الدوري القطري هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 6 تمريرات حاسمة، وذلك بعدما انضم إلى الريان القطري على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

15 مباراة

في المقابل، غاب الجناح المصري أحمد عبدالقادر عن فريقه قطر أمام الريان؛ وذلك للإصابة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام الشحانية.

شارك أحمد عبدالقادر في 15 مباراة مع فريق قطر في الدوري القطري هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

وانضم أحمد عبدالقادر إلى قطر القطري قبل انطلاق الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.