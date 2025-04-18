إجراء أول عملية قسطرة مخية بمستشفيات جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نجاح إجراء أول عملية قسطرة مخية متقدمة لمريض يعاني من نزيف حاد تحت الأم العنكبوتية بالمخ نتيجة وجود تمدد شرياني، وإجراء العملية بنجاح داخل وحدة القسطرة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى التدخلات الدقيقة التي تقدمها المستشفيات الجامعية، ونجاحا طبيا كبيرا تحقق بمستشفيات جامعة المنوفية التى تعد جزءًا أساسيًا من المنظومة الصحية في مصر، حيث تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة، إلى جانب دورها الأكاديمي في تدريب طلاب الكليات الطبية، كما أنها تُسهم في تخفيف العبء عن المستشفيات العامة من خلال استقبال الحالات الحرجة والمعقدة.

ضرورة دعم المستشفيات الجامعية

وأكد رئيس الجامعة أن هذا النجاح يُبرز أهمية دعم المستشفيات الجامعية وتعزيز قدراتها لمواصلة دورها الحيوي في إنقاذ الأرواح وخدمة المجتمع، وهو ما تحرص عليه جامعة المنوفية، كما يمثل هذا الإنجاز نموذجًا للتميز الطبي والبحثي الذي تقدمه مستشفيات جامعة المنوفية، مما يعكس مدى تطور الخدمات الصحية والعلاجية والجراحية في القطاع الطبي الجامعي باستخدام أحدث الأجهزة الطبية التي تشمل الشرايين التاجية والدعامات والصمامات، الأشعة التداخلية العلاجية، القسطرة المخية، وعلاج الشرايين الطرفية، وذلك لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى في مختلف التخصصات انطلاقا من رؤية المستشفيات الجامعية في تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية لجميع المترددين عليها من المحافظة والمحافظات المجاورة.

الشكر لرئيس الأطباء

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره وسعادته بالإنجاز الطبي الجديد، الذى يعتبر دليل على الكفاءة العالية التي يتمتع بها الفريق الطبى، موجها الشكر للفريق الطبى لنجاحه فى إنقاذ حياة مريض بنزيف حاد في المخ، وخروج المريض في حالة مستقرة.

وأوضح الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن إدارة المستشفيات الجامعيه تواصل مسيرتها في دعم الأقسام الطبية كافة، من خلال توفير أحدث التقنيات والمعدات، بالإضافة إلى تقديم التدريب المستمر للأطباء والفنيين لضمان تقديم رعاية صحية تليق بالمرضى، مشيرًا إلى أن النجاح الذى تحقق هو نتيجة لتضافر الجهود بين الفريق الطبي وإدارة المستشفيات وأن الإدارة ستواصل دعم جميع الأقسام لتحقيق المزيد من التقدم والابتكار في خدمة المرضى.

هذا وقد شهد إجراء العملية الدكتور محمد صبري عمار، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أكثم الإمام، رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب، والدكتور أحمد البسيوني، أستاذ الأعصاب والقسطرة المخية بجامعة عين شمس وسكرتير شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية لطب الأعصاب، والدكتور مصطفى مليك، أستاذ الأعصاب والقسطرة المخية بالقسم.

ومن جانبه، وجه الدكتور أكثم الإمام، رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب، الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي الذي شارك في هذا الإنجاز، الدكتور أحمد رمضان، الدكتور محمد راغب، الدكتورة أميرة عبدالعاطي، الدكتورأحمد عبدالسلام، الدكتور بيتر عاطف، والدكتور محمود شوقي، إلى جانب الفريق الفني: سعيد الحاج، أحمد الششتاوي، أحمد دياب، وطاقم التمريض: إيناس رمزي، سناء مبروك، سمارة حسن، ومنار محمد.

وأكد الدكتور أكثم الإمام أن هذه العملية تمثل انطلاقة حقيقية لوحدة القسطرة المخية بمستشفيات جامعة المنوفية، التي ستسهم في إنقاذ العديد من الحالات الحرجة، خاصة مرضى السكتات الدماغية والنزيف الحاد، لافتا إلى أهمية الاستمرار في دعم القسم بالأجهزة الحديثة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة لأهالي المحافظة.