سعر الخضراوات والفاكهة مساء اليوم الجمعة 18 إبريل 2025

هبط سعر الخضراوات والفاكهة نسبيا في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 18 إبريل 2025 داخل سوق العبور للجملة بقيمة 2 جنيه في المتوسط.

سعر البصل والطماطم

سجل سعر كيلو الطماطم 7 جنيهات والبطاطس 8.5 جنيها والبصل 8 جنيهات بنوعيه الأحمر والأبيض والكوسة نحو 15 جنيها و الجزر 5 جنيهات للكيلو والفاصوليا الخضراء 15 جنيها.

الفلفل والباذنجان

بلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي 20 جنيها والرومي 9 جنيهات و الباذنجان الأبيض 20 جنيها و الفلفل الرومي البلدي 13 جنيها والفلفل الحامي 11 جميها والألوان 45 جنيها والملوحية 13 جنيها للكيلو.

الخيار والبامية

سجل سعر كيلو الخيار الصوب نحو 13 جنيها والخيار البلدي 14 جنيها للكيلو والبامية 75 جنيها للكيلو و البازلاء 13 جنيها و السبانخ 12 جنيها.

وصل سعر القلقاس 15 جنيها للكيلو والبطاطا 9.5 جنيها للكيلو والثوم 30 جنيها و البنجر 8 جنيهات والورق العنب 45 جنيها و الكرنب 5 جنيهات للكيلو والقرنبيط 5.5 جنيها للواحدة والبروكلي 25 جنيها للكيلو.

سعر الفاكهة

واستقرت اسعار الفاكهة داخل سوق العبور للجملة مع اغلاق تعاملات اليوم حيث

سعر البرتقال واليوسفي

وصل سعر كيلو البرتقال أبوسرة 20 جنيها والصيفي 18 جنيها و اليوسفي 35 جنيها والكيموكوات 55 جنيها والجريب فروت بـ21 جنيها للكيلو.

سعر الليمون

بلغ سعر كيلو الليمون 90 جنيها والليمون الأضاليا 40 جنيها والعنب المستورد 120 جنيها والتفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيها والتفاح الجولدن 80 جنيها والسوري اللبناني 80 جنيها.