محافظ الجيزة يزور الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد القيامة

زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساء اليوم الجمعة مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة بمدينة الجيزة لتقديم التهنئة للأقباط الإنجيليين بمناسبة عيد القيامة المجيد يرافقه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ، وكان فى استقبالهم الدكتور القس بشير أنور نودى راعى الكنيسة الإنجيلية بالجيزة.

محافظ الجيزة يهنئ بعيد القيامة المجيد

وأكد محافظ الجيزة خلال زيارته قوة ومتانة العلاقة التي تربط جموع المصريين والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والذى نجحت مساعيه فى تجنيبنا الصراعات التى يعانى منها العديد من البلدان، داعيًا المولى عز وجل دوام المحبة والسلام بربوع الوطن وأن ينعم أبناؤه بمزيد من الرخاء.

الوحدة الوطنية لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة في عنصري الأمة من ترابط وتحاب هو الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة جميع التحديات، متمنيًا للحضور من رعايا الكنيسة الإنجيلية ولجموع الشعب المصري الأمن والرخاء.

وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركة الحضور وتهنئتهم بعيد القيامة المجيد.

من جانبه أبدى القس بشير أنور سعادته لحرص المحافظ على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكنيسة معربًا عن تقديره لحجم الود الذي يتلمسه خلال احتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب، مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة ستظل دائما أمنة فى ظل ما يشهده محيطنا من صراعات، متمنيا دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز.

رافق المحافظ خلال زيارته هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام والعميد محمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.