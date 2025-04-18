أردوغان يرفض خطط تهجير الفلسطينيين ويدعو المجتمع الدولي للتحرك

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة، خطط الولايات المتحدة وإسرائيل الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن "فلسطين للفلسطينيين وغزة لأهلها"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك ضد "الإبادة الجماعية الإسرائيلية".

وقال أردوغان في كلمته أمام "مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين"، التي استضافها رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في اسطنبول "أي اقتراح يهدف لطرد الفلسطينيين من أراضيهم التي عاشوا فيها لآلاف السنين، لا قيمة له في نظرنا".

وأشار أردوغان - حسبما أوردت صحيفة (حرييت) التركية اليوم الجمعة - إلى أن السبيل الوحيد لحل الأزمة في الشرق الأوسط هو دعم حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، مشددًا على أن "نضال العالم الإسلامي لن يتوقف حتى يتحقق هذا الهدف".

وانتقد الرئيس التركي - بشدة - القوى الغربية لصمتها إزاء "المجازر الإسرائيلية"، ومنع المساعدات الإنسانية عن غزة، قائلًا: "في أقل حادثة، تفرض الدول الغربية عقوبات، لكن أين هي من إسرائيل؟”، في إشارة إلى مقتل 212 صحفيًا أثناء تغطية العمليات في القطاع.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تحاول القضاء على من لم تقتلهم بالقنابل من الفلسطينيين، من خلال الحصار والتجويع ونقص الأدوية، مشيرًا إلى أن حصيلة القتلى منذ أكتوبر 2023 بلغت قرابة 60 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال إن "أكثر من 7% من سكان غزة إما قُتلوا أو تعرضوا لإصابات دائمة"، محذرًا من أن إسرائيل تسعى لتوسيع رقعة الصراع، ما يدل على أنها "لا تريد السلام في المنطقة".

واعتبر أردوغان أن إسرائيل تتصرف كـ "تنظيم خارج عن القانون"، مؤكدًا أن زعزعة استقرار جيرانها لن يضمن لها الأمن، داعيًا إلى محاسبة المسئولين عن الجرائم في غزة أمام المحاكم الدولية.