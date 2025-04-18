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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثنائية حمراء.. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس مصر لكرة اليد

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلى بلقب كأس مصر للموسم الجاري بعد الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك في نهائي البطولة الذي أقيم على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر. 

 

الأهلي يفوز على الزمالك

حقق فريق يد الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 21-18 ليستعيد اللقب الذي غاب عن الفريق في الموسم الماضي. 

وتمكن فريق يد الأهلي من الجمع بين الثنائية المحلية بعدما توج بلقب الدوري المصري للمحترفين منذ أيام على حساب الغريم التقليدي الزمالك أيضا. 

مشوار الأهلي 

كان الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تأهل لنهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على البنك الأهلي اليوم في نصف النهائي بنتيجة 26-20.‏‎

فريق يد الأهلي الاهلي والزمالك كأس مصر لكرة اليد