الأنبا تادرس يصلي الجمعة العظيمة بمدينة بورفؤاد

صلى الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها ورئيس دير الامير تادرس الشطبى والقوى القديس الأنبا موسى بسرابيوم، صباح اليوم صلوات يوم الجمعة العظيمة فى كنيسة الشهيد مارمرقس بمدينة بورفؤاد، شارك فى الصلوات عدد من الآباء الكهنة.

طقوس الجمعة العظيمة

وتتكون طقوس الجمعة العظيمة من صلوات تتوزع على ٦ سواعي طقسية وهي باكر والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر والثانية عشرة.

وفي كل ساعة من هذه السواعي تقرأ فصول من العهد القديم تتضمن "نبوات" تشير إلى الأحداث التي وقعت في هذا اليوم وكذلك إلى عمل الخلاص الذي تممه السيد المسيح بصليبه والذي أعلن عنه قبل أن يسلم الروح مباشرةً حينما قال:

"قَدْ أُكْمِلَ" (يو ١٩ : ٣٠).

كما تتضمن قراءات مختارة من سفر المزامير ومن الأناجيل الأربعة ومقتطفات من رسائل القديس بولس الرسول تجسد لحظة بلحظة مشاهد ذلك اليوم العظيم الذي يعد الأعظم بين أيام السنة الطقسية في الكنيسة ، هذا إلى جانب مجموعة كبيرة من الألحان.