"رحيل" الأردني بدندرة ضمن عروض مسرح الجنوب في قنا

نظمت إدارة المهرجان المسرحي الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، فاعليات متنوعة بمركز شباب دندرة بمحافظة قنا، وذلك ضمن عروض القرى في المهرجان المقام حاليا بمحافظة قنا من ١٥ إلى ٢٠ ابريل الجارى.

رحيل يناقش قضايا المرأة العربية

قدم عرض "رحيل" لفرقة تراتيل المسرح والفنون بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذى يناقش عدة قضايا خاصة بالمرأة ونظرة المجتمع لها من عدة جوانب إنسانية واجتماعية، من خلال عرض نماذج مختلفة للمرأة ومشكلاتها مما يثير تساؤلات حول كيفية آلية التعامل الصحيحة لكل منهن من وجهة نظر المجتمع

فى البداية تظهر امرأة في محطة قطار تعرف نفسها وبماضيها الذي تتذكره بينما تنتظر قطارها لتذهب برحلة تتعرف فيها على نساء عدة، ترتبط كل منهن علاقة بالأخرى ليصل في نهاية العرض إلى السر في حياة تلك المرأة وما قادها المجتمع له لينتهي بها الأمر في محطة القطار.

العرض من تأليف وسينوغرافيا وإخراج د. اياد الريمونى، ومن بطولة: نرڤانا الخطيب، مساعد مخرج يارا الحجاوي، مخرج منفذ معتصم كلوب، منفذ موسيقى بشار نجم.

عروض "الأراجوز"

أعقبه عروض "الأراجوز" التى قدمها فريق صندوق التنمية الثقافية، حيث قدم الفنانون صابر شيكو وخليل عواد عروض وحكايات الأراجوز "عم عثمان الكسول" و"فلفل وفلفلة" التى تناولت التراث والحكايات الشعبية المصرية، فقرات غنائية منها " الأقصر بلدنا، طلع الفجر، لسه فاكر، يا أغلى اسم فى الوجود، قمرُن.

هذا بالإضافة إلى عروض "المكتبة المتنقلة" التى قدمها الفنان ربيع زين أخصائى مشروع المكتبة المتنقلة، بمؤسسة مصر الخير، وتضمنت جلسات حكى تربوى، ألعاب تربوية، قراءة حرة، لتشجيع الأطفال على القراءة والتوعية والتثقيف، وتطوير القدرات الإبداعية خاصة المهارات التي تعزز مفهوم حرية التعبير عن النفس، وقد لاقت العروض تفاعل كبير من الأطفال.

السمسمية للآلات الشعبية

وفى الختام قدمت السمسمية للآلات الشعبية بقيادة المدرب محمود غندر، فقرات تعبر عن البيئة البورسعيدية، افتتاحية السمسمية، أغانى من التراث البورسعيدى ومستحدثة على السمسمية، أغانى عمال البحر بالقناة، أغانى وطنية بورسعيدية.

تحمل الدورة التاسعة اسم د. عايدة علام، ويحتفل المهرجان بالمسرح الفلسطيني تحت شعار «المسرح مقاومة»، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا.