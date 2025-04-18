"طوف وطوفان" عرض عراقي يناقش قضايا المرأة في مهرجان مسرح الجنوب بقنا

يواصل المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد هيثم الهواري، فعاليات دورته التاسعة، حيث شهد اليوم الجمعة، العرض المسرحى العراقي "طوف وطوفان" بنادى الفتيات بقنا، ضمن عروض مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة، وتستمر الفعاليات حتى 20 أبريل الجاري.

طوف وطوفان يلقي الضوء على قضايا المرأة العربية

العرض لفرقة شعبة المسرح المعاصر، بنادى الفتيات بقنا، يناقش قضايا المرأة العربية خلال فترة الحروب المتعاقبة في أغلب الدول العربية، وتسليط الضوء على الواقع المأساوي الذي يمر خلال فترة الاضطهاد الإرهابي من قبل الجماعات الإرهابي والكيان الخبيث، وربط قضاياهن في الأحداث التاريخية.

العرض تأليف محمود أحمد، وإخراج زيدون جابر آل سلطان ومن بطولة: أزهر الأسدي، وسام عبد السلام الخزعلي، منفذ المؤثرات الصوتية، أزياء واكسسوارات صادق مكي.

ورش تدريبية

فى نفس السياق تستمر الورش التدريبية للمهرجان بقصر ثقافة قنا، والتي تتضمن: ورشة "التمثيل" للمخرج أحمد السيد، ورشة "التأليف باستخدام التراث" للكاتب بكري عبد الحميد، ورشة "الإضاءة والديكور" للمهندس أبو بكر الشريف، ورشة "المكياج" للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي، ورشة "صناعة العرائس" للمخرج أحمد ابو طالب.

تحمل الدورة التاسعة اسم د. عايدة علام، ويحتفل المهرجان بالمسرح الفلسطيني تحت شعار «المسرح مقاومة»، وبرعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.