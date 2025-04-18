يشارك فى بطولة الافروباسكت..عملية جراحية ناجحة لـ"عمر السعيد" نجم منتخب السلة

أجري عمر طارق السعيد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة السلة، عملية جراحية ناجحة في اليد تحت إشراف دكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بالقصر العيني، في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد اصابته بكسر وخلع بالابهام .

اللاعب في الجبس لمدة شهر



وأكد دكتور أشرف محرم ، ان اللاعب أجري عملية جراحية بنجاح ، ويستمر في الجبس لمدة شهر ويعود الي تدريبات دون التحام بعد 6 اسابيع .

وقال أن نجم منتخب السلة يتمكن من التدريبات بشكل طبيعي بعد شهرين ، مؤكدا أن اللاعب يستطيع أن يشارك مع المنتخب الوطني لكرة السلة في بطولة الافروباسكت المقرر أقامتها في أنجولا خلال شهر أغسطس المقبل.

كان الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي ، قد أعرب عن امنياته للشفاء العاجل للاعب عمر طارق لاعب منتخبنا الوطني للرجال والنادي الأهلي متنمياً بعودته للعب سالماً والانضمام للمنتخب في بطولة الافروباسكت.

المنتخب المصري لكرة السلة

تأهل المنتخب المصري لكرة السلة رجال إلى بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في أنجولا خلال شهر أغسطس المقبل، رغم خسارته أمام منتخب مدغشقر بنتيجة 82-80، في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة للبطولة..