أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. تباين في الأداء وسط تقلبات السوق

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم تباينًا ملحوظًا في الأداء، حيث سجلت بعض العملات مكاسب طفيفة، في حين تراجعت أخرى وسط تقلبات السوق العالمي واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. وفيما يلي أبرز تحركات العملات الرقمية الأكثر تداولًا:

بيتكوين (BTC)

انخفض سعر بيتكوين بنسبة 0.78% خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 84,464.3 دولارًا، رغم ارتفاعها بنسبة 2.04% خلال الأسبوع، وبلغت القيمة السوقية نحو 1.68 تريليون دولار مع حجم تداول يومي تجاوز 16.34 مليار دولار.

إيثريوم (ETH)

تراجعت إيثريوم بنسبة 1.42% خلال اليوم لتسجل 1,587.55 دولارًا، مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.28%. وبلغت القيمة السوقية 191.4 مليار دولار، بتداولات بلغت 8.87 مليار دولار.

تيثر (USDT)

استقرت عملة تيثر عند 0.9996 دولار، بتراجع طفيف بلغ 0.01% خلال اليوم، وارتفاع بسيط قدره 0.04% خلال الأسبوع. وبلغت قيمة التداولات 38.11 مليار دولار.

ريبل (XRP)

سجلت ريبل انخفاضًا يوميًا بنسبة 1.22% لتصل إلى 2.0688 دولار، رغم ارتفاعها الأسبوعي بنسبة 2.64%. وتقدر قيمتها السوقية بـ120.31 مليار دولار.

بينانس كوين (BNB)

ارتفعت BNB بنسبة 0.44% لتسجل 594.61 دولار، مع مكاسب أسبوعية قدرها 1.50%. وبلغت قيمة التداولات اليومية حوالي 1.44 مليار دولار.

سولانا (SOL)

انخفضت سولانا بنسبة 1.45% إلى 133.43 دولار، إلا أنها سجلت صعودًا أسبوعيًا قويًا بلغ 10.93%.

يو إس دي كوين (USDC)

استقرت USDC حول مستوى 1.0001 دولار، دون تغييرات تذكر خلال اليوم أو الأسبوع، مع تداولات بقيمة 6.03 مليار دولار.

دوج كوين (DOGE)

سجلت DOGE تراجعًا بنسبة 1.01% لتصل إلى 0.1571 دولار، بانخفاض أسبوعي قدره 1.50%.

أبرز العملات الأخرى

ترون (TRX): تراجعت بنسبة 3.16% يوميًا، رغم ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.35%.

كاردانو (ADA): تراجعت بنسبة 0.81% يوميًا، وبنسبة 0.58% خلال الأسبوع.

ليو (LEO): ارتفعت بنسبة 1.62% يوميًا، لكنها انخفضت بنسبة 4.08% أسبوعيًا.

تشاين لينك (LINK): تراجعت بشكل طفيف بنسبة 0.35% يوميًا و0.42% أسبوعيًا.

أفالانش (AVAX): سجلت خسائر بنسبة 2.27% يوميًا و1.95% أسبوعيًا.

تون كوين (TON): ارتفعت بنسبة 0.88% خلال اليوم و2.11% خلال الأسبوع.

ستيلر (XLM): سجلت ارتفاعًا يوميًا بنسبة 0.15% وأسبوعيًا بنسبة 3.69%.

شيبا إينو (SHIB): ارتفعت بنسبة 2.05% يوميًا و0.99% أسبوعيًا.

هيدرا (HBAR): صعدت بنسبة 0.34% اليوم، لكنها تراجعت بنسبة 1.37% أسبوعيًا.

SUI: تراجعت بنسبة 1.31% يوميًا و3.54% أسبوعيًا.

بيتكوين كاش (BCH): ارتفعت بنسبة 2.30% خلال اليوم و9.53% أسبوعيًا.

بولكادوت (DOT): ارتفعت بنسبة 0.91% يوميًا و4.15% أسبوعيًا.

العملات الأكثر نشاطًا

OM/USD: تصدرت OM قائمة العملات الرابحة اليوم بصعود قوي بلغ 6.94%.

بيتكوين جولد (BTG/USD): سجلت مكاسب ملفتة بلغت 7.20%.

FIL/USD: ارتفعت بنسبة 2.91%.

GALA/USD: ارتفعت بنسبة 1.35%.

بينما سجلت BTT/USD وXGR/USD خسائر يومية بلغت 3.23% و2.15% على التوالي.