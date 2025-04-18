ads
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مطران أبرشية الجزيرة والفرات يترأس رتبة سجدة الصليب

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فى احتفال ديني مهيب تحت إشراف نيافة الحبر الجليل ترأس مار موريس عمسيح، مطران أبرشية الجزيرة والفرات، رتبة سجدة الصليب في الكاتدرائية بحضور جمع غفير من المؤمنين.

 

كهنة الكاتدرائية يشاركون في القداس المقدس

رافق عمسيح في هذا الاحتفال المقدس كهنة الكاتدرائية، حيث قام قدس الأب الفاضل أنطونيوس الحنو، كاهن الرعية وسكرتير المطرانية، وقدس الأب الفاضل كبرئيل خاجو، كاهن الرعية ومدير هيئة مار إفرام البطريركية للتنمية في الجزيرة والفرات، بالمشاركة في الصلاة والترتيب.


 

حضور شمامسة وجوقة الترتيل يعززون جو العبادة

 

شهد القداس حضور شمامسة الكاتدرائية وجوقة الترتيل الذين ساهموا في إضفاء أجواء من الطمأنينة الروحية على الاحتفال.

 

 المؤمنون يشاركون في طقس سجدة الصليب بروح من الإيمان

 

وشارك المؤمنون في هذا الطقس الديني بروح من الخشوع والإيمان، معبرين عن تمسكهم بالمسيح وصلبته المباركة.

أقباط بطريرك المدينة المقد سة أورشليم وسائر أعمال فلسطين والأردن للر وم الأرثوذكس بطريرك المدينة المقدسة أورشليم