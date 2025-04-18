رونالدو يتصدر تشكيل النصر ضد القادسية في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة القادسية، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق النصر بقيادة رونالدو، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره القادسية بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

موقف رونالدو في تشكيل النصر أمام القادسية

يتصدر رونالدو تشكيل النصر أمام القادسية، حيث يتواجد على رأس الهجوم، بجانب الكولومبي جون دوران والسنغالي ساديو ماني.

شارك كريستيانو رونالدو في 26 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع آخرين.

يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 57 نقطة، بينما يأتي القادسية في المركز الخامس وفي رصيده 52 نقطة.

تشكيل النصر ضد القادسية

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمريك لابورت، نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، أوتافيو مونتيرو

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو، جون دوران، ساديو ماني.