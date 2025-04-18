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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب وسط اليابان دون تحذير من تسونامي

زلزال
زلزال
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ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالًا بلغت شدته الأولية 5.1 درجات ضرب محافظة ناجانو وسط اليابان مساء اليوم الجمعة، دون صدور أي تحذير من موجات تسونامي.

وأفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية بأن سكان المناطق الشمالية والوسطى من المحافظة شعروا بالزلزال، إلا أن الحكومة المحلية أفادت بعدم تسجيل أضرار كبيرة حتى الآن.

وكانت مدينة أوماتشي والقرى المجاورة من بين أكثر المناطق تأثرًا بالهزة، بحسب وكالة الأرصاد الجوية. وتُعد أوماتشي البوابة من جهة ناجانو لطريق تاتياما كوروبه الألبي، وهو معبر جبلي سياحي يمتد حتى بلدة تاتياما في محافظة توياما.

وأدى الزلزال إلى تأخير بعض رحلات القطارات السريعة على خط هوكوريكو شينكانسن المتجهة من العاصمة طوكيو إلى مدينة كانازاوا في محافظة إيشيكاوا، وفقًا لما ذكره مشغل السكك الحديدية.

اليابان زلزال تسونامي محافظة ناجانو طوكيو