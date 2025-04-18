مسيحيو غزة يحيون “الجمعة العظيمة” وسط القصف

شارك عدد من مسيحيي قطاع غزة، اليوم، في قداس “الجمعة العظيمة” داخل كنيسة القديس برفيريوس اليونانية الأرثوذكسية، الواقعة في قلب مدينة غزة، على الرغم من القصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، و أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.



أقدم كنائس غزة تحت التهديد

تُعد كنيسة القديس برفيريوس من أقدم الكنائس في مدينة غزة، وتعود بتاريخها إلى قرون مضت، ما يجعلها معلمًا دينيًا وتاريخيًا بارزًا. وقد سبق أن تعرضت هذه الكنيسة للقصف في العام الماضي أثناء احتماء عدد من المدنيين داخلها.



إصرار على الإيمان رغم الألم

في مشهد مؤثر، أصر المشاركون في القداس على أداء الطقوس الدينية التي تسبق عيد القيامة، مؤكدين تمسكهم بإيمانهم وتشبثهم بالحياة رغم الظروف الإنسانية والأمنية القاسية التي يعيشها القطاع في ظل استمرار التصعيد العسكري.



