قالت وكالة "بلومبرج" أن مسؤولين أمريكيين أكدوا خلال اجتماع في باريس أنهم يريدون وقفا كاملا لإطلاق النار في أوكرانيا في غضون أسابيع قليلة.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين الأمريكيين لفتوا أثناء اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أنهم يريدون ضمان وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا في غضون أسابيع.

وأضافت الوكالة بأن الجانبين الأمريكي والفرنسي التقيا فيما بعد بممثلين عن ألمانيا وبريطانيا وأوكرانيا.

ترامب: يجب وقف النزاع في أوكرانيا

في وقت سابق، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراحا بشأن وقف أطراف النزاع في أوكرانيا لشن ضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما. وقد أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه المبادرة. وقال فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستدعم اقتراح وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة. إلا أنه في اليوم التالي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف هاجم مستودعا نفطيا في كوبان بطائرات مسيرة.

ومنذ إعلان زيلينسكي عن امتثال نظام كييف المزعوم للاتفاق، لم تتوقف القوات الأوكرانية عن مهاجمة منشآت الطاقة الروسية ولا ليوم واحد، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في أوائل أبريل الجاري. وذكرت وكالة "نوفوستي" أن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت قرار وقف الضربات على منشآت الطاقة 101 مرة بين 18 مارس و14 أبريل.

وخلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير الماضي، قال بوتين إن الهدف من حل النزاع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة وجيزة وفسحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة النزاع، بل يجب أن يكون سلاما طويل الأمد. ووفقا له، فإن السلطات الروسية ستواصل القتال من أجل مصالح الشعب الروسي، وهذا هو هدف العملية العسكرية الخاصة. وأشار بوتين إلى أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الناس وجميع الشعوب التي تعيش في هذه المنطقة".