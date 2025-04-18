خبيرة اقتصادية: تصدير المنتجات اليدوية ينعكس إيجابًا على مصر

قالت الدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر بها صناعات يدوية هائلة، ومن الضروري التسويق لهذه المنتجات أمام العالم، متابعة: "السياح بييجوا مصر ويشتروا المنتجات بأسعار متدنية بشكل كبير، لو فكر السائح بيع المنتجات بره مصر بيبعها بعشر أضعاف السعر".

تحسين الصناعات اليدوية

وأضافت "الشافعي"، خلال لقائها مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن مصر في الفترة الحالية عليها تحسين الصناعات اليدوية من أجل زيادة مصادر الناتج المحلي الإجمالي، خصوصًا بعد الأزمات التي حدثت لقناة السويس مؤخرا.

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بلفتة رائعة تدعم السياحة باستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خان الخليلي وهو ما هو يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان، مؤكدة أن الصناعات اليدوية قائمة على السياحة.

التصدير تحت مظلة الدولة

وأشارت إلى أنه من الضروري تصدير المنتجات اليدوية، لأنها ستنعكس على مصر طوال الوقت بوضعها في مكان واحد تحت مظلة الدولة مع التسويق الجيد.