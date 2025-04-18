ads
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبيرة اقتصادية: تصدير المنتجات اليدوية ينعكس إيجابًا على مصر

الدكتورة مروة الشافعي،
الدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قالت الدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر بها صناعات يدوية هائلة، ومن الضروري التسويق لهذه المنتجات أمام العالم، متابعة: "السياح بييجوا مصر ويشتروا المنتجات بأسعار متدنية بشكل كبير، لو فكر السائح بيع المنتجات بره مصر بيبعها بعشر أضعاف السعر".

 

تحسين الصناعات اليدوية

 

وأضافت "الشافعي"، خلال لقائها مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن مصر في الفترة الحالية عليها تحسين الصناعات اليدوية من أجل زيادة مصادر الناتج المحلي الإجمالي، خصوصًا بعد الأزمات التي حدثت لقناة السويس مؤخرا.

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بلفتة رائعة تدعم السياحة باستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خان الخليلي وهو ما هو يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان، مؤكدة أن الصناعات اليدوية قائمة على السياحة.

 

التصدير تحت مظلة الدولة

 

وأشارت إلى أنه من الضروري تصدير المنتجات اليدوية، لأنها ستنعكس على مصر طوال الوقت بوضعها في مكان واحد تحت مظلة الدولة مع التسويق الجيد.

الدكتورة مروة الشافعي الصناعات اليدوية