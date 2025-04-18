الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 132، حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 11 – 17 إبريل 2025).

أبرز الأنشطة والفعاليات

الجمعة 11 إبريل:

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مع السادة المحافظين الإجراءات التي اتخذتها المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي) وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم 11 – 4 – 2025 .

كما أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، قراراً بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج، وذلك بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة بعد تلقى وزيرة التنمية المحلية مذكرة من اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج في واقعة المشادة التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة خلال افتتاح محافظ سوهاج لمسجد الكوامل .

وشهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ود.أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد جبران وزير العمل ود. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الاحتفالية التي أقامتها محافظة القاهرة بحديقة الأزهر بمناسبة "يوم اليتيم" تحت عنوان "يوم الحب والعطاء" وذلك بمشاركة أكثر من ٢٥٠ طفل وطفلة.

حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف

كما تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من مواقف النقل الجماعى ومحطات الوقود بالقاهرة وذلك للاطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف والإلتزام بخط السير والتعريفة الجديدة لركوب السيارات بعد زيادة أسعار المواد البترولية .

قرارات لجنة التسعير التلقائي



تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة الموقف فى مختلف المحافظات فى ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وبدء تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعي وسيارات السرفيس، مشيرًة إلى أن جميع المحافظات أعلنت بشكل رسمى التعريفة الجديدة لركوب السيارات في مختلف المواقف، لافتة إلى استمرار السادة المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية جولاتهم الميدانية على مدار اليوم الثانى للوقوف على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة لسيارات الأجرة بعد اعتمادها رسمياً .

الأحد 13 إبريل:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق برنامجين تدريبيين اليوم الأحد 13 أبريل 2025، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ضمن فعاليات الأسبوع الـ32 من الخطة التدريبية 2024/2025، ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامجين التدريبيين 100 متدرب من مختلف المحافظات.

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، البدء في إزالة عقار مخالف بالكامل من 8 طوابق بشارع فتحي إسماعل في منطقة عين شمس بالقاهرة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك بقي تلقي وزارة التنمية المحلية شكوي من سكان المنطقة بتضررهم من وجود عقار مخالف يتم بناءه حالياً و يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

*الاثنين 14 إبريل:*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، في الحفل الختامي الذى أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبى في 6 محافظات ( الإسكندرية – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – الجيزة – أسيوط ) وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد / باسل رحمى رئيس جهاز تنمية المشروعات وسفيرة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وممثلي شركاء التنمية في مصر ونواب المحافظين وممثلي عدد من الوزارات.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة أهم الملفات بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وبحث احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى جولة ليلية مفاجئة، عدد من شوارع حي مصر الجديدة وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي مخالفات ومتابعة شكاوي المواطنين، وخلال الجولة وجهت وزيرة التنمية المحلية بغلق وتشميع الكافيهات والمطاعم المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

*الثلاثاء 15 إبريل:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية.

كما افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات معرض "ديارنا زهور الربيع"، والذي يقام بالتزامن مع النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع الذي تنظمه وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة " الفاو" بمشاركة بعض الدول العربية.

واستقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وفدًا من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة إيف ساسنيراث، المدير الإقليمي للصندوق، والسيدة/ دولت شعراوي، محلل برامج السكان والتنمية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السكان والتنمية، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالنمو السكاني المتزايد.

الأربعاء 16 إبريل

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الاسماعيلية، وتضمنت فعاليات الزيارة الآتي:

• تفقد "معسكر القرش" الدولي المطور للشباب بمحافظة الإسماعيلية.

• تفقد أعمال إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول مدينة الإسماعيلية.

• شهد رئيس الوزراء احتفالية قناة السويس "بيوم التفوق" وإطلاق حزمة مشروعات واتفاقيات وخدمات بحرية جديدة .

• التقي رئيس الوزراء عدداً من السفراء الأجانب وذلك علي هامش مشاركته في احتفالية هيئة قناة السويس "بيوم التفوق".



الخميس 17 إبريل

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع التاسع والثلاثون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي ناقش خلاله عدد من الموضوعات الهامة.

وبعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والقس / أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد .

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف علي مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك لاستعراض كافة جهود وأنشطة مركز سقارة خلال الربع الأول من عام 2025، ومن بينها متابعة الموقف التنفيذي لتطوير مبني سقارة والموقف الإنشائي للمركز ومقترحات اعتماد عدد من الحقائب العلمية التدريبية والخطة التدريبية السنوية ومؤشرات الأداء وتلبية احتياجات المحافظات، والإطلاع على نتائج أعمال المقابلات للخبراء والمدربين المرشحين للعمل بالمركز.