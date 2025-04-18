خبير اقتصادي: 250 مليون دولار قيمة صادرات المشغولات اليدوية

قال الدكتور محمد الشوربجي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن المشروعات اليدوية تعتبر جزءا من الاقتصاد الذي يُنمي العجلة الاقتصادية للاقتصاد القومي، فهو اقتصاد مبسط يُستخدم باليد والمواد الأولية ويعمل فيه الشباب أو كبار السن أو المرأة المعيلة.

المشروعات اليدوية تنتشر ببساطة

وأضاف "الشوربجي"، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن المشروعات اليدوية يُمكن أن تنتشر ببساطة، متابعًا: "قيمة الصادرات من المشغولات اليدوية أو المشروعات اليدوية 250 مليون دولار، والبيع الداخلي وصل من 5 إلى 8 مليارات جنيه مصري".

قطاع أساسي يُساهم في تنفيذ الخطة الاقتصادية للدولة

وأوضح أن هذه المشروعات سهلة التعلم والدخول فيها وانخفاض المخاطر فيها بسبب انخفاض رأس المال، وينطبق عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو قطاع مهم وأساسي يُساهم في تنفيذ الخطة الاقتصادية للدولة، والدول سواء غنية أو نامية تولي اهتمام كبير بهذه المشروعات، فهي رافد أساسي لإمداد الاقتصاد القومي بالتنمية وإدرار الدخل المناسب له.