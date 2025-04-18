الروم الملكيون الكاثوليك يحيون رتبة جناز المسيح استعدادًا لعيد القيامة

أحيا الروم الملكيون الكاثوليك رتبة جناز المسيح في العاصمة السورية دمشق، وذلك في الكاتدرائية المريمية الكبرى – المقر البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في حي باب توما، أحد أقدم أحياء المدينة التاريخية.



البطريرك العبسي يترأس الاحتفال

ترأس الاحتفال البطريرك يوسف العبسي، بمشاركة لفيف من المطارنة والكهنة، وسط حضور كثيف من المؤمنين الذين توافدوا لإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة.



جوقة وكشافة الكاتدرائية يضفون أجواءً روحانية

أُضفيت أجواء روحانية مميزة على الاحتفال بمشاركة جوقة الكاتدرائية وفريق الكشافة، حيث قدّموا تراتيل وصلوات خاصة بهذه المناسبة، ما أضفى مزيدًا من الخشوع والتأمل على الحاضرين.



