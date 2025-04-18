المنافسة قوية.. طوارئ داخل الأحزاب المصرية استعدادًا للانتخابات البرلمانية

أقترب الوقت ويفصلنا عن الانتخابات البرلمانية المقبلة شهور قليلة، ولهذا تبحث الاحزاب المصرية كلِ داخل أروقته عن الدفع بمرشحين ذات كفئ لخدمة الشارع المصري وتحقيق تطلعات المواطنين، المعركة الانتخابية المقبلة ستشهد صراع كبير نظرًا لمنافسة الاحزاب السياسية خاصة بعد اعتماد أوراق حزب الجبهة الوطنية.

اجتماعات مكثفة لـ"الإصلاح والنهضة" للاستعداد للانتخابات البرلمانية

الدكتور هشام عبد العزيز

من جانبه أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب يواصل استعداداته المكثفة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد مراجعة نهائية لقوائم المرشحين في مختلف المحافظات، بما يضمن تمثيلًا قويًا ومتنوعًا يعكس تطلعات الشارع المصري.

برنامج انتخابي يهتم بالقضايا الجوهرية

وأوضح "عبد العزيز" في بيان له اليوم الجمعة، أن الحزب يعمل على إعداد برنامج انتخابي شامل يركز على القضايا الجوهرية التي تهم المواطن، وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية.

وأضاف رئيس الحزب أن "الإصلاح والنهضة" يراهن على كوادره الشابة وخبراته المتنوعة في مختلف المجالات، وأنه يسعى إلى تقديم نموذج سياسي جديد يعتمد على الكفاءة والشفافية والتفاعل المباشر مع المواطنين.

واختتم الدكتور هشام عبد العزيز تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب سيخوض المعركة الانتخابية بكل جدية، واضعًا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومؤمنًا بأن المرحلة القادمة تحتاج إلى برلمان قوي يعبر بصدق عن إرادة الشعب.

حزب الاتحاد: نخوض الانتخابات البرلمانية المُقبلة بخطة منظمة

رضا صقر

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن الحزب يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بخطة منظمة تهدف إلى تقديم مرشحين يتمتعون بالنزاهة والخبرة والقدرة على خدمة دوائرهم، مشيرًا إلى أن الحزب يضع مصلحة المواطن والوطن في صدارة أولوياته.

تقديم نماذج مشرفة

وأوضح رئيس حزب الاتحاد في تصريح صحفي، أن الحزب يعمل حاليًا على مراجعة شاملة لقوائم المرشحين على مستوى الجمهورية، لضمان تقديم نماذج مشرفة قادرة على تمثيل المواطن داخل البرلمان، وتكون على دراية بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

وأكد أن الحزب يرحب بأي تنسيق مع القوى الوطنية الراغبة في التغيير الحقيقي، وأنه يسعى إلى برلمان قوي يدعم استقرار الدولة ويعكس صوت الشارع بشكل واضح.

حزب الجيل: نراهن على الشباب والكوادر القريبة من الناس في الانتخابات البرلمانية

ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن الحزب يستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم جديدة تضم مرشحين من الشباب وأصحاب الخبرة، مؤكدًا أن الأولوية في الاختيار بتكون للناس اللي ليها تواجد حقيقي وسط أهالي الدوائر.

وأضاف "الشهابي"، أن الحزب يركز على تقديم مرشحين فاهمين مشاكل الناس اليومية، من تعليم وصحة وفرص شغل، وقادرين ينقلوا صوت الشارع للبرلمان بصدق ومن غير تجميل.

الكوادر الشبابية

وأشار إلى أن حزب الجيل يفتح الباب حاليًا لكل الكوادر اللي عايزة تشتغل بجد لخدمة المجتمع، خاصة من فئة الشباب والسيدات، وإن الحزب حريص على تمثيل كل الفئات بشكل يعكس الواقع.

