الأنبا بولا مطران طنطا والنائب البابوي لإيبارشية البحيرة يترأس صلوات الجمعة العظيمة بكفر الدوار

ترأس الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها والنائب البابوي لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، صلوات الجمعة العظيمة، اليوم، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة كفر الدوار، وسط حضور شعبي كبير من أبناء الكنيسة.



مشاركة شعبية واسعة وتكثيف أمني

وشهدت الصلوات حضورًا واسعًا من الكهنة والشمامسة وأبناء الكنيسة الذين توافدوا منذ الصباح الباكر للمشاركة في هذا اليوم المقدس من أسبوع الآلام، والذي يُعد من أقدس أيام العام في التقويم القبطي الأرثوذكسي.

كما تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والتنظيمية اللازمة لتأمين محيط الكنيسة وتيسير دخول وخروج المصلين.



تأملات في صلب السيد المسيح

قدم نيافة الأنبا بولا تأملات روحية عميقة حول صلب السيد المسيح، مشيرًا إلى أن الجمعة العظيمة هي دعوة للتوبة الحقيقية والتأمل في محبة المسيح التي تجلّت في فداء البشرية. وأكد أن الصليب هو رمز الانتصار والغفران، ودعا الشعب القبطي للاستمرار في الصلاة من أجل مصر والعالم.



زيارة رعوية وأبوية

تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الرعوية التي يقوم بها الأنبا بولا، بعد تكليفه من قداسة البابا تواضروس الثاني كنائب بابوي للإيبارشية، حيث يحرص على التواجد في مختلف كنائس البحيرة خاصة في المناسبات الروحية الكبرى.