ضبط 100 كيلو مانجو ولحم غير صالح داخل مصنع بالعبور

شنت مديريه الشئون الصحية بالقليوبية حملة مراقبة للمنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك.

تأتي الحملة في إطار توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.

ضبط 100 كيلو جرام مانجو غير مطابق للمواصفات

جرى تنفيذ الحمله تحت إشراف الدكتور أحمد حسن مدير الادارة الصحية بالعبور، وأسفرت الحملة عن ضبط 100 كيلو جرام مانجو غير مطابق، و35 فرد حمام به تغيرات بخواصه الطبيعية.

جرى سحب عينه من المضبوطات وإرسالها إلى المعامل للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه وجاري العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

تحرير محاضر لعدم استيفاء بعض المحلات للشروط

كما جرى تحرير محاضر لعدم استيفاء بعض المحلات للشروط الصحية، وتحرير محاضر لعدم حمل بعض العمال شهادات صحية سارية.

التوصية بغلق مطعم ومحل

وجرى خلال الحملة التوصية بغلق مطعم ومحل لإدارتهم بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعدم استيفائهما للشروط الصحيه المقررة، تم سحب عينات عشوائية من المنتجات الغذائية المتداولة بالمحلات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

كما جرى أيضا إعدام 25 كيلو جرام لحم، و40 لتر مشروبات تظهر عليه علامات تلف واضحة.

المضبوطات

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