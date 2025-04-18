غدا.. البابا تواضروس يترأس صلوات عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غدا صلوات عيد القيامة المجيدة في مقر البطريركية المرقسية في العباسية، بمشاركة أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية بجانب الآباء الكهنة والشمامسة، وسط حضور شعبي غفير من الأقباط.



ومن المقرر حضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولة بالدولة بجانب نواب مجلسي الشعب والشيوخ، كما من المقررحضور ممثليين للكنائس المسيحية الأخرى في مصر لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس.



استعدادت الكنيسة



وأعلنت الكنيسة، عن كيفية المشاركة، لحضور صلوات الجمعة العظيمة، إذ يمكن الحصول على بطاقات الدعوة من خلال الكنيسة التابع لها المشارك، أو من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مباشرة.

وعند الدخول، غير مسموح بدخول أي شخص لا يحمل بطاقة دعوة، سواء من الكهنة أو الشمامسة أو الشعب، كما تقتصر خدمة الشماسية على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ولن تُقبل أية استثناءات في هذا الشأن، مع ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات خدام الكشافة، سواء عند الدخول والخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

ممنوع دخول السيارات

يذكر أنه لن يُسمح بدخول السيارات إلى داخل فناء الكاتدرائية، كما أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية، حتى وإن كانت طفيفة، لابد من الامتناع عن الحضور حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

علمًا بأن تفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة العظيمة في تمام الساعة السابعة صباحًا، ولن يُسمح بالدخول قبل هذا التوقيت، وسيكون الدخول من بوابة رقم 1 المطلة على شارع رمسيس.



