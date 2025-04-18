سليمان عيد وكريم محمود عبد العزيز.. سنوات من الصداقة والفن والكوميديا

بعد وفاة الفنان سليمان عيد، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، توجهت كل أنظار الجماهير والمتابعين، إلى الفنان كريم محمود عبد العزيز، وذلك بعد سنوات الصداقة التي جمعت بينهم خلال السنوات الأخيرة، ونتج عنها عدد من الأعمال الفنية، وأيضاً مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديوهات الكوميديه التي اعتاد عليها الجمهور.

كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد.. رحلة الفن والصداقة والكوميديا

نشأت صداقة كبيرة بين الثنائي الفنان الراحل سليمان عيد، والفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، وشارك الثنائي في العديد من الأعمال الفنية، وامتد الأمر إلى صداقة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وجمعتهم العديد من المشاهد الكوميدية من خلال مقاطع مشتركة على مواقع التواصل الإجتماعي، وشاركوا بها الجمهور.

بداية الفيديوهات الكوميديه

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز عن بداية مقاطع الفيديوهات الكوميديه بينه وبين الفنان سليمان عيد، وكانت بالصدفة أثناء كواليس تصوير عمل مشترك بينهم.

وتابع الفنان كريم محمود عبد العزيز أثناء لقاء له مع الاعلامي عمرو أديب، أنه ظل يحتفظ بالفيديو وفي حالة تردد كبير من نشره للجمهور، وكان يخشى من رد فعل المتابعين، وعن إمكانية عن قبول تلك النوعية.

واختتم كريم حديثه "رد الفعل كان صدمه وعدد مشاهدات بالملايين، لدرجة إن الفنان سليمان عيد قالي دي مسؤولية هنعمل ايه في اللي جاي، ورديت عليه بسخريه احنا فنانين في الأصل مش بنعمل فيديوهات، وضحكنا وكررناها لأن الناس حبتنا".

سليمان عيد يتحدث عن الكيميا مع كريم محمود عبد العزيز

علق الفنان سليمان عيد على مقاطع الفيديوهات الكوميديه التي يشاركها الجمهور مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، بأنه يشعر بكيميا كبيرة معه، والجمهور يشعر بذلك بشكل كبير.

وتابع عيد خلال تصريحات له مع الفنان عمر متولي في بودكاست "ليك لوك"، اتفاجئنا بعدد المشاهدات وكمية التعليقات اللي بتضحك ومبسوطة، وده خلانا نكمل نشر المقاطع دي".

أبرز الفيديوهات الكوميديه

قدم الثنائي كريم محمود عبد العزيز والفنان الراحل سليمان عيد، عدد كبير من الفيديوهات الكوميديه، ما بين مقاطع لاغاني شعبية، أجزاء من افلام ومسلسلات شهيرة، ولاقت قبولاً كبيراً مع الجمهور.

ولعل أبرز الفيديوهات

فيديو فيلم "أرض النفاق"

جزء من فيلم أرض النفاق، للفنان فؤاد المهندس، وكان المشهد في طلب أن يشتري "حبوب النفاق أو أي بدائل ضد الأخلاق"، وهو مشهد يظهر بشكل كوميدي ويحمل معنى فلسفي.

https://www.facebook.com/share/v/16JZEidHHg/?mibextid=qi2Omg

فيديو "اغنية أنا مش فاضيلكوا"

وظهر من خلالها الثنائي بتقديم كلمات الأغنية بغناء كوميدي لاقي تفاعل كبير مع الجمهور.

https://www.facebook.com/share/r/1Dr4TdXCWh/?mibextid=D5vuiz