بالفيديو والصور| للمرة الأولى.. كاريكاتير نجيب محفوظ فى قلب مترو الأنفاق

فى حدث فريد من نوعه، وللمرة الأولى، عرضت وزارة النقل فيديو للأديب نجيب محفوظ على شاشات مترو الأنفاق، فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بأديب نوبل، والتى تأتى تحت عنوان "محفوظ فى القلب".

٤ دقائق ونصف من الفن

تضمن العرض مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية المميزة للأديب العالمي نجيب محفوظ عبر مقطع فيديو ممتع مدته 4 دقائق ونصف عبر شاشات العرض داخل عربات مترو الأنفاق .

نجيب محفوظ على شاشات عرض مترو الأنفاق

يشار الى ان الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، كان قد وجه بعرض فيديو خاص بالاحتفاء بالاديب المصري نجيب محفوظ، على شاشات القطار الكهربائي الخفيف (LRT) داخل عدد من المحطات.

“هنو” يتوجه بالشكر لوزير النقل لدعم المبادرة التوعوية

بهذة المناسبة توجه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالشكر الى الفريق المهندس كامل الوزير، لدوره في دعم المبادرة من خلال إتاحة عرض المواد التوعوية عبر شاشات المترو، ما ساهم في توسيع قاعدة الجمهور المستهدف، وجعل قضية الهوية الوطنية أكثر حضورًا لدى فئات غير تقليدية من الجمهور.

محفوظ فى قلب القاهرة والمحافظات

يذكر ان وزارة الثقافة تحتفى هذة الايام بالأديب العالمى نجيب محفوظ، تحت عنوان: “محفوظ فى القلب لعزة الهوية المصرية” برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومن ضمن هذة الفعاليات، افتتح بقاعة أدم حنين بمركز الهناجر للفنون التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، معرض يضم رسومات للكاريكاتير عن أديبنا الكبير نجيب محفوظ وعدد من الأدباء الحائزين على جائزة نوبل للآداب تحت عنوان: “ثلاث قارات .. ومحفوظ من مصر”.



نجيب محفوظ في المترو

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