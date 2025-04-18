دوللي شاهين تطرح «ترتيلة اليوم على خشبة الصليب» بمناسبة عيد القيامة المجيد

طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين أغنيتها الجديدة بعنوان “ترتيلة اليوم على خشبة الصليب” بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة عاليه بعد طرحها بساعات قليلة.

فريق عمل ترتيلة “اليوم على خشبة الصليب”

ترتيلة "اليوم على خشبة الصليب" من كلمات، الأب بيتر حنا، تسجيل واستوديو راكان.

فيديو كليب “ترتيلة اليوم على خشبة الصليب” تم صناعته بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهو فكرة دوللي شاهين.

أخر أعمال دوللي شاهين

يذكر أن أحدث أعمال دوللي شاهين، أغنيات «روح زورن» بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أنا الحاجة الحلوة»، “ست البنات”، «حوش الدلع»، «حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

تقول "ترتيلة اليوم على خشبة الصليب":"اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياة

إكليل من شوك وضع على هامة ملك الملائكة

برفيرا كاذبًا تسربل

الذي وشح السماء بالغيوم

قبل لطمة الذي أعتق أدم في الأردن

ختن البيعة سمر بالمسامير

و إبن العذراء طعن بحربة

نسجد لألامك أيها المسيح

فأرنا قيامتك المجيدة".

رواية “هودو”

وطرحت دوللي شاهين مؤخرا مع الكاتب محمد المخزنجي كتابها الأول"هودو" تجربة في عالم الرعب، ليكون أول تجاربها الروائية، وهو إصدار عن دار النشر ديير وأطلقته يوم 24 من شهر يناير الماضي في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورة هذا العام.

وأفصحت دوللي عن نبذة من رواية “هودو” في بيان صحفي سابق، تقول:"أهي بالفعل لعنة حلت على عائلة عاشت في خمسينات القرن العشرين بسبب قتلهم خادمة استخدمت السحر الأسود بواسطة كتاب قديم نادر امتلكته؟ أم هو سحرٌ قديم من إرث هاروت وماروت لا يملك أسراره إلا القليل؟!، حوادث غريبة وغامضة توالت على العائلة ونسلها حتى طالت المقربين منهم".

عيد القيامة المجيد

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة بعد غد الأحد ، ويسبق عيد القيامة المجيد، الصوم الكبير ويعد أطول فترة صوم في الكنيسة، ويستمر لمدة خمسة وخمسين يوما.

https://youtu.be/DRvQgVbtJxE?si=qsvpISQCRo3k_8P7