المطران عياد: الصليب يوحّدنا في محبة وسلام – رسالة رجاء من قلب الأردن

في كل زاوية من زوايا الأردن، تتجلّى قيم المحبة والإيمان، وتتحوّل الشوارع إلى أماكن يملؤها الخير والتآخي، حيث يسير الناس معًا كعائلة واحدة، متجذرين في قيم السلام والوحدة.



الصليب مركز حياتنا ورمز وحدتنا

الصليب ليس مجرد رمز، بل هو مركز الحياة للمؤمنين، وعندما نضعه في وسطنا، نصبح قادرين على أن نعيش الإنجيل بحقيقته – في المحبة، والعطاء، والتضحية من أجل الآخر. يوحّدنا الصليب مهما اختلفت ظروفنا، ونجد فيه القوة للثبات.





قيامته شهادة في أرض السلام – الأردن

من أرض الأردن، التي شهدت على عمق الإيمان منذ العصور الأولى، نعلن قيامة المسيح شهادة حيّة للعالم. قيامته ليست ذكرى فقط، بل هي حياة نحياها كل يوم بشجاعة وفرح، بالرغم من التحديات.





مع المطران عياد الطوال: الكنيسة حاضرة وشاهدة

برعاية المطران عياد الطوال، مطران الأردن للكاثوليك، تتعزز مسيرة الكنيسة في البلاد، حاملة رسالة المحبة والخدمة، وقريبة من الناس في فرحهم وألمهم. المطران الطوال يواصل دوره في تعزيز الوحدة بين الجميع ونشر الرجاء.





نوراً وملحاً في العالم

دعوتنا أن نكون نورًا للعالم وملحًا للأرض. هذا ما نعيشه في الأردن: من خلال شهادتنا اليومية، نخدم مجتمعنا، نزرع الرجاء، ونبني جسور التفاهم بين الجميع، مؤمنين بأن السلام ممكن إذا مشينا معًا بروح واحدة وقلب واحدون