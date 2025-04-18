أخبار الكويت اليوم..قانون تنظيم القضاء بمراحله النهائية …وزير التعليم العالي يتابع مبادرة "لنكن شركاء في توفير الكهرباء"

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وزير العدل الكويتي: قانون تنظيم القضاء بمراحله النهائية ونتوقع إنجازه قريبا

أكد وزير العدل الكويتي ناصر السميط، عمق العلاقات التاريخية بين الكويت وبنجلاديش، والتي تمتد لما يزيد عن 50 عاما، لافتا إلى أن الجالية البنجلاديشية تعد ثالث أكبر جالية في الكويت، حيث يفوق عدد أفرادها 300 ألف مقيم، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة.

جاء هذا خلال تصريحات السميط على هامش حفل استقبال نظمته سفارة بنجلاديش مساء أمس الأول بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لاستقلال جمهورية بنجلاديش وعيدها الوطني.

وأشاد وزير العدل الكويتي بجهود بنجلاديش في إزالة الألغام من الأراضي الكويتية، مؤكدا أن الكويت لا تنسى هذا الدور، وعبر عن تمنياته للشعب البنجلاديشي بالمزيد من التوفيق والتقدم، وشدد علي أن يد الكويت، حكومة وشعبا، ممدودة دائما للصداقة والتعاون.

وبالنسبة لجهود وزارة العدل الكويتية لتعزيز الشفافية واستقلالية القضاء، قال السميط أن الوزارة ترجمت توجيهات أمير الكويت مشعل الأحمد، خلال زيارته للمجلس الأعلى للقضاء في شهر رمضان الماضي، إلى مشروع قانون جديد يحمل عنوان "قانون تنظيم القضاء"، واصفا إياه بالقانون النوعي والمتكامل، والذي يتضمن حزمة من الإصلاحات المهمة.

ولفت إلى أن المشروع في مراحله النهائية، وتم رفعه إلى إدارة الفتوى والتشريع لصياغته النهائية، متوقعا إنجازه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

من ناحيته، قال سفير بنجلاديش لدى الكويت سيد طارق حسين، أن الكويت كانت أول دولة خليجية تعترف ببنجلاديش عقب استقلالها عام 1971، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1974 شهد التعاون بين البلدين تطورا مستمرا في شتي المجالات، مثل السياسة، التجارة، الاستثمار، القوى العاملة، الزراعة، التعليم والدفاع.

وزير التعليم العالي الكويتي: ترشيد استهلاك الطاقة جزء من التزام الكويت بتعزيز استدامة البيئة

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي نادر الجلال، بزيارة إلى جامعة الكويت برفقة مديرة جامعة الكويت دينا مساعد الميلم، للوقوف على استعدادات الجامعة ومتابعة مبادراتها التي أطلقتها في العالم الماضي بعنوان "لنكن شركاء في توفير الكهرباء"، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة.

تأتي الزيارة من منطلق الإيمان بأهمية ترشيد الكهرباء والدور الرئيسي الذي تلعبه جامعة الكويت في وضع الآليات وإيجاد الحلول التي تأتي تماشيا مع التوجهات والسياسات العامة للبلاد ضمن هذا الإطار وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ومعايير مؤسسات التصنيف العالمية. وإيمانا بالدور القيادي الذي تلعبه جامعة الكويت في وضع القواعد والحلول للتعامل مع أية تحديات ونشر الوعي وتثقيف المجتمعات، حرصت الجامعة على أن تكون من أولى الجهات في تطبيق التوجيهات والسياسات العامة للكويت تزامنا مع الوضع الراهن من ارتفاع درجات الحرارة في الكويت، ما أسفر عن وصول الأحمال الكهربائية إلى مستويات عالية، ومن هذا المنطلق تؤكد الجامعة على قيامها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وشدد الجلال على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من التزام الكويت بتعزيز استدامة البيئة.

ولفت إلى أهمية تكاتف الجهود لتعزيز الوعي البيئي بين الطلبة والمجتمع الأكاديمي. واطلع خلال الزيارة على استعدادات الجامعة للاستمرار في تطبيق المبادرة ورفع مستوى الترشيد الذي قارب معدل 15%، حيث أكدت الجامعة على أنها مستمرة حاليا في تطبيق نظام حفظ الطاقة في محطات التكييف، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على دراسة إخراج بعض المباني من الخدمة ووضعها في نمط السبات خلال فترة الصيف وبما يتماشى مع انخفاض الأنشطة الأكاديمية.