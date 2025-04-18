رئيس الجمهورية يشارك في رتبة سجدة الصليب في جامعة الروح القدس – الكسليك

شارك رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، إلى جانب اللبنانية الأولى، السيدة نعمت عون، في رتبة سجدة الصليب التي أُقيمت لمناسبة الجمعة العظيمة في جامعة الروح القدس – الكسليك.



مشاركة رسمية تعبّر عن الالتزام الروحي والوطني

تميّزت المشاركة الرئاسية في هذه المناسبة الروحية بأبعاد رمزية، تعكس التلاقي بين الدولة والكنيسة في محطات وطنية وإيمانية جامعة، وسط حضور شعبي ورسمي واسع.



كلمة الأباتي محفوظ.. نحو منطق الدولة والمواطنة



وخلال المناسبة، توجّه رئيس الجامعة، الأباتي يوسف محفوظ، بكلمة إلى الرئيس عون قائلاً:

“لا شك في أنّكم ستقودون لبنان إلى منطق الدولة، وعلينا أن نجيبكم بالإيجاب للنهوض معًا، ولتثبيت ما يعزز المواطنة.”

وأكد الأباتي محفوظ على أهمية التعاون بين مختلف المكوّنات للنهوض بلبنان وتحقيق تطلعات شعبه.



تفاعل إيجابي ورسائل دعم



وقد لاقت هذه المشاركة ترحيباً واسعاً من قبل الحضور، الذين رأوا فيها دلالة واضحة على التمسك بالقيم الروحية في أصعب الظروف، ودعماً معنوياً لمبادئ الوحدة والتضامن الوطني.