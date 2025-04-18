صحة سوهاج تضبط 3 أطنان أغذية فاسدة تزامناً مع عيد القيامة وشم النسيم

شنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك في إطار جهودها لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

أسفرت الحملات عن المرور على 327 منشأة غذائية، حيث تم ضبط وإعدام ما يقرب من 3 أطنان من الأغذية المتنوعة، شملت لحوماً وأسماكاً مملحة وآيس كريم وعصائر، ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بسبب تغير خواصها الطبيعية أو كونها مجهولة المصدر.

في هذا السياق، قال الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم تحرير 341 محضر جنحة للمخالفين، توزعت بين 150 محضراً لعدم حمل العاملين شهادات صحية، و100 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والنظافة العامة، بالإضافة إلى 91 محضراً لمخالفات متنوعة.

كما تم سحب 76 عينة من المشروبات والعصائر واللحوم ومنتجات الألبان والأسماك المملحة، وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار "دويدار" إلى أنه تم التوصية بإغلاق 38 منشأة غذائية لعدم وجود تراخيص تشغيل، مما يمثل خطراً داهماً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد استمرار الحملات المكثفة يومياً، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، ضمن خطة وزارة الصحة لفرض الرقابة على أماكن تداول الأغذية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور النمر محمدين، مدير عام الطب الوقائي، ومتابعة الدكتور محمود مسلم، مدير إدارة مراقبة الأغذية، وبمشاركة مراقبي الأغذية بمختلف مراكز المحافظة.