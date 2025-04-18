صحة سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال عيد القيامة وشم النسيم

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة بمناسبة الأعياد حيث يحتفل الأخوة المسيحيون بعد غد الأحد بعيد القيامة المجيد و يليه أعياد الربيع وشم النسيم

نوبتجيات الأطباء والتمريض

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

من جانبه شدد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج علي انتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات وتشكيل غرف الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والتأكيد علي زيادة عدد أطباء الطوارئ و الإستقبال و توافر جميع أدويه الطوارئ والمستلزمات الطبية و مراجعة أرصدة بنوك الدم أولاً بأول .

تشكيل غرفة الطوارئ

واشار الى تشكيل غرفة الطوارئ الأزمات لمتابعة سير العمل و التدخل السريع وقت الحاجة . منوهاً إلى التأمين الطبي لجميع الطرق والميادين العامة و أماكن التجمعات خلال فترة الأعياد بالتنسيق مع هيئة الأسعاف المصرية . وكذلك تكثيف متابعة ومراقبة الأسواق و أماكن تداول الأطعمة المختلفة .

كما أشار إلي تكليف فرق من إدارات الطب العلاجي و الطب الوقائي و الإدارة العامة للصيدلة لمتابعة سير العمل وإعداد تقارير بذلك علي مدار الساعة .

وقدم خالص التهاني للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.