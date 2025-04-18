أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الجمعة

زاد سعر الذهب في مصر مع ختام تعاملات اليوم الجمعة 18 إبريل 2025؛ بقيمة 15 جنيها داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة والمشغولات الذهبية، ليستمر صعود المعدن الأصفر بقيمة 60 جنيها في يومين اثنين بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في البنوك أمس الخميس.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لحوالي 4760 جنيها للبيع و 4780 جنيها للشراء

عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3173 جنيها للبيع و 3186 جنيها للشراء

عيار 24اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5440 جنيها للبيع و 5462 جنيها للشراء

عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4080 جنيها للبيع و 4097 جنيها للشراء

أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3326 دولار للبيع و 3328 دولار للشراء

أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.08 ألف جنيه للبيع و 38.24 ألف جنيه للشراء.

سعر المصنعية

وفقا لتقارير سعرية يتم احتساب مصنعية الذهب علي أساس قطعي بمعني تتراوح بين 70 جنيها بما لايجاوز 200 جنيها بخلاف نسبة الضرائب على القيمة المضافة المحتسبة على المشغولات الذهبية.

ويعتبر الذهب وفقا لمحللين وخبراء؛ بأنه مخزنا للقيمة وهو الملاذ الآمن للثروات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار العملات.